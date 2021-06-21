Генпрокуратура Германии заподозрила россиянина в шпионаже. По данным ведомства, он задержан

Подозреваемый, как отмечается, является научным сотрудником одного из университетов ФРГ. По утверждениям генпрокуратуры страны, с октября прошлого года он как минимум трижды встречался с представителями российской разведки. В ходе этих встреч, согласно материалам дела, россиянин передавал некую информацию из вуза за деньги. Чего она касается, не ясно. Известно имя задержанного – Ильнур, фамилия не уточняется. С субботы он находится в предварительном заключении.

Власти Германии в начале июня ранее обвиняли Россию в повышении активности разведки. В Берлине утверждали, что российские агенты пытаются наладить контакты с лицами, принимающими политические решения. А несколько месяцев назад в шпионаже в пользу Москвы Генпрокуратура ФРГ обвинила немецкого гражданина, у которого был доступ к файлам с планами этажей Бундестага.

Россия информацию о задержании своего гражданина в Германии пока не комментирует.