Песков: Тесты на антитела к коронавирусу в России пока останутся платными

Тесты на антитела к коронавирусу в России пока останутся платными, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал анализы «недешевым удовольствием».

Газета «Коммерсантъ» написала, что власти России готовят программу ревакцинацию населения – речь идет о тех, чей уровень антител опустился до недостаточного. Официальный представитель Минздрава Инна Финочка сказала Эху, что боле5е подробная информация по этому поводу появится в ближайшее время

Ранее о необходимости повторной прививки из-за распространения индийского штамма вируса говорил мэр Москвы Сергей Собянин.

