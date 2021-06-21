В России четвертый день подряд выявляют более 17 тысяч заболевших коронавирусом

В Подмосковье зарегистрирован наибольший суточный прирост за все время эпидемии.

В Московской области положительный тест на короновирус за последний день получили более 1800 человек. Это почти на 200 больше, чем днем ранее, когда был достигнут предыдущий максимум. Таких цифр в Подмосковье не было даже во время предыдущих пиков эпидемии. Регион занимает второе место по суточному приросту после Москвы. В столице, где абсолютный максимум зафиксировали два дня назад, небольшой спад – 7500 новых случаев заражения. Темпы распространения коронавируса в России продолжают ускоряться. Новая волна эпидемии уже охватила практически все регионы. Закономерно растет число активных случаев – тех, кто болеет прямо сейчас уже 326 тысяч. При этом уровень смертности, если верить данным оперативного штаба, остается примерно на одном уровне – каждый день в стране умирает более 400 человек с подтвержденным коронавирусом.

Власти говорят о возможном дефиците коек. Так в Псковской области больницы уже переполнены, там ситуацию называют критической.

На фоне третьей волны власти серьезно ужесточают ограничения. Между тем, несколько ведущих футбольных клубов обратились к властям Москвы с просьбой разрешить заполняемость трибун свыше 50%