Предлагается просьба допускать на матчи сверх квоты вакцинированных болельщиков и тех, кто перенес коронавирус

Московские клубы Российской премьер-лиги обратились к РФС и властям Москвы с просьбой допускать на матчи сверх квоты вакцинированных болельщиков и тех, кто перенес коронавирус. Инициаторы обращения также предлагают организовать на своих стадионах прививочные пункты, которые будут работать в дни домашних матчей. Также московские «Динамо», ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив» готовы предоставлять скидки на билеты и абонементы для того, чтобы стимулировать граждан вакцинироваться.

