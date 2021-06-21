Генпрокуратура Германии задержала россиянина по подозрению в шпионаже

Это некий Ильнур Н., который работал научным сотрудником в одном из университетов. Утверждается, что он как минимум дважды передавал секретную информацию за деньги. Задержанный с 19-го июня находится в предварительном заключении.
2021-06-21T12:31:10+03:00
2021-06-21T12:53:21+03:00
https://echo.msk.ru/news/2858398-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3478046.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:31, 21 июня 2021
Загрузка комментариев...