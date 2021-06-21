Повторная вакцинация «Спутником» может показать низкую эффективность – вирусолог

Повторная вакцинация российским препаратом «Спутником» может показать низкую эффективность. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

«Из общих соображений, после того, как люди переболели, стоит задуматься о вакцинации через полгода. Что касается вакцинации второй раз, пока совершенно непонятно, как будет работать вакцина «Спутник «через полгода, поскольку вводятся те же самые молекулы аденовируса, которые вводились в начале, понятно, что там на белки аденавируса уже наработан иммунитет, поэтому эффективность этих вакцин по идее должны быть намного меньше», — сказал он.

Вирусолог подчеркнул, что на данный момент нет результатов испытания повторного применения вакцины «Спутник».

Власти Москвы начали призывать жителей города к ревакцинации. Это связано с резким ростом зараженных так называемым «индийским» штаммом коронавируса. Последние дни число инфицированных находится на отметке от 8 до 9 тысяч человек. Столичные власти снова перепрофилируют городские больницы для борьбы с ковидом. Как сообщили агентству РИА в пресс-службе столичного департамента здравоохранения, согласно статистике, после вакцинации в больницы попадают единицы, среди них, в основном, пациенты, не получившие второй компонент вакцины.