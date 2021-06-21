Во время карантина россиянам в основном помогали родственники, а не государство

Так считают большинство российских некоммерческих организаций, среди которых благотворительные фонды. Об этом говорится в докладе Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, где провели интервью с руководителями более 800 НКО.

Авторы доклада интересовались у представителей НКО тем, кто, по их мнению, должен был помогать людям, оказавшимся на изоляции, и тем, кто реально чаще всего им помогал. Большинство опрошенных согласились с тем, что этим должно было заниматься государство и соцслужбы, но лишь 40% считают, что они действительно проявили участие. Гораздо лучше, по мнению руководителей НКО, с этим справились родственники людей, оказавшихся на карантине. С тем, что они реально оказывали необходимую помощь согласны почти 90% опрошенных. С точки зрения представителей некоммерческих организаций, волонтеры тоже оказались полезнее государства. Многие НКО, около 40%, высоко оценили свою работу во время эпидемии. Примерно половина – поставили себе оценку «удовлетворительно». Руководители организаций отмечали, что в последний год проще всего было найти пожертвования для помощи больным детям, на втором месте — помощь инвалидам, а также больницам и врачам.

Представители НКО считают, что люди могут неохотно жертвовать деньги на помощь врачам, так как считают, что этим должно заниматься государство