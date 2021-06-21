Девять человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Краснодарском крае

Колонна из 10 автобусов, в которых находилось 62 ребенка и четверо взрослых возвращалась из лагеря Шахтинский текстильщик в Ольгинке в Краснодар по трассе Джубга — Сочи. У одной их машин отказали тормоза и она врезалась во впереди идущую. Удар был достаточно сильный и автобус загорелся. Пострадали водитель и восемь детей. Все они были доставлены в близлежащие больницы но, как уверяют очевидцы, травмы оказались легкими. В основном, это ушибы и царапины от стекол. Ожогов нет. Остальных удалось оперативно эвакуировать их горящего автобуса. Об этом Интерфаксу сообщил информированный источник. К ликвидации последствий привлечены 9 единиц техники и 25 сотрудников МЧС, которые оперативно потушили огонь на площади 12 квадратных метров. Пожарным хватило и 10 минут.

Ситуация находится под особым контролем главного управления МЧС по Краснодарскому краю.