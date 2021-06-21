В Подмосковье выявлен суточный максимум инфицированных коронавирусом с начала пандемии. COVID-19 подтвердился у 1800 человек. По данным местного Минздрава, на 1% за две недели увеличилась в больницах возрастная группа с 20-ти до 29-ти лет. С сегодняшнего дня вновь открывается госпиталь для пациентов с коронавирусом в парке «Патриот».