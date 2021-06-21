В Италии сегодня отменяется комендантский час на всей территории страны

Как рассказала «Эху» корреспондент ТАСС Вера Щербакова, это связано с улучшением эпидемиологической ситуации.
В Италии ежедневно делают около полумиллиона уколов вакцины. К сентябрю власти планируют привить три четверти всех жителей.
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Как рассказала «Эху» корреспондент ТАСС Вера Щербакова, это связано с улучшением эпидемиологической ситуации.
В Италии ежедневно делают около полумиллиона уколов вакцины. К сентябрю власти планируют привить три четверти всех жителей.