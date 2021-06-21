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11:34, 21 июня 2021

В Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, она нанесла телесные повреждения ребенку

В Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая нанесла телесные повреждения 9-летнему мальчику. Она таким образом пыталась заставить его извиниться перед своим сыном. Видеозапись инцидента появилась в соцсетях накануне. После того, как за ребенка попытались заступиться взрослые, между ними завязалась драка. Жительница Красноярска ранее уже подвергалась административному наказанию за побои.  


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