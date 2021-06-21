На чемпионате Европы по футболу закончились матчи предварительного этапа в группе А

Сборная Италии – одна из самых ярких команд чемпионата. Итальянцы показали абсолютный результат, одержав три победы в трех матчах, правда последняя была наименее убедительной по счету, хотя преимущество хозяев не подлежало сомнению. Они могли забить несколько раз, но мяч оказался в сетке только однажды. Пессина скорректировал его полет после подачи со штрафного. Уэльс, несмотря на поражение занял с четырьмя очками второе место. Третье у команды Швейцарии, которая победила Турцию со счетом 3-1. Уже в первом тайме швейцарцам удались два удара из-за штрафной. При этом голкипер Зоммер раз за разом спасал свою команду, но и он не выручил в начале второго тайма, позволив туркам забить первый и единственный гол на чемпионате. За 20 минут до конца Шакири забил свой второй мяч.

Сегодня свой третий матч на чемпионате Европы сыграет сборная России. Россияне в Копенгагене встретится с командой Дании.