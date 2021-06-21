Московские власти объявили о начале клинических исследований вакцины от коронавируса для подростков

Испытания начнутся в июле. Об этом ТАСС рассказала вице-мэр столицы Анастасия Ракова. Сейчас идет отбор добровольцев. По словам Раковой исследования проведут в три этапа. Первые два – на базе морозовской больницы и детской больницы имени Башляевой, а третий – в московских поликлиниках. При этом, 100 человек будут задействованы в первых двух фазах и 250 – в третьей. Участниками программы станут подростки, которые не болели коронавирусом, не имеют противопоказаний к препарату и у которых нет симптомов ОРВИ. Кроме того, к эксперименту не будут допущены те, кто в последние 30 дней сделал прививку от другого заболевания. Врачи намерены использовать тот же Спутник V, которым прививают взрослых, однако дозировка будет меньше. Три дня после прививки дети будут находиться в стационаре, а затем под постоянным наблюдением врачей. Кроме того, они будут вести дневник в специальном приложении.

По результатам испытаний будет принято решение о включении подростков в программу вакцинации.