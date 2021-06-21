В Подмосковье за минувшие сутки выявили более 1800 новых случаев заражения коронавирусом

Это максимальный показатель за все время пандемии, — сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Отметим, что официальной статистики оперативного штаба по стране и по отдельным регионам пока нет.
2021-06-21T11:03:56+03:00
2021-06-21T11:40:45+03:00
https://echo.msk.ru/news/2858350-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3477966.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:03, 21 июня 2021
Загрузка комментариев...