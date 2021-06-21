В ЕС обсудят сегодня новые санкции в отношении Белоруссии

Восемьдесят шесть белорусских физических лиц и компаний попадут под новый, уже четвёртый пакет санкций ЕС. Об этом объявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозепп Боррель. Он отметил, что ограничения затронут экспорт республики, но о каких-либо конкретных отраслях говорить отказался. Дипломат добавил, что ранее в Европе стремились избегать экономических санкций, которые наносят удар по благосостоянию граждан и всей экономике страны, но сейчас необходимо наращивать давление, поскольку правительство Белоруссии не меняет схему действий. Боррель добавил, что новые ограничения рассмотрят на саммите ЕС 24-25 июня

Также, как сообщает агентство ТАСС, в Министерстве иностранных дел Финляндии не исключили, что Евросоюз примет новые санкции уже сегодня. Глава дипведомства Пекка Хаависто сказал, что они будут ответом на «нарушения прав человека и давление на оппозицию» и на принуждение к посадке самолета Ryanair в аэропрту Минска 23-его мая.

На прошлой неделе агентство Reuters писало, что в ЕС готовят санкции в отношении крупнейших предприятий Белоруссии. Речь идёт о различных организациях, связанных с нефтью, газом и телекоммуникациями.