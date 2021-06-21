Арбитражный суд Москвы сегодня проведет предварительное заседание по иску американской компании Apple к ФАС

Арбитражный суд Москвы сегодня проведет предварительное заседание по иску американской компании Apple к Федеральной антимонопольной службе. Она пытается оспорить многомиллионный штраф.

12 миллионов долларов обязали выплатить Apple по делу о злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных приложений. С претензией в ФАС обратилась «Лаборатория Касперского», разрабатывающей антивирусные программы и приложения родительского контроля. В Федеральной антимонопольной службе согласились с тем, что американская компания способствовала преимущественному положению собственных продуктов и одновременному ухудшению условий распространения продуктов конкурентов. Так, например, несколько лет назад Apple представила обновленную операционную систему с приложением Screen time, с функцией родительского контроля, оно использует технологические возможности системы, недоступные сторонним разработчикам. Регулятор выдал Apple предписание об устранении нарушения и запретила отклонять приложения других компаний по любой причине, даже если они соответствуют всем требованиям.

В Apple указывали, что корпорация сотрудничала с «Лабораторией Касперского», в том числе чтобы привести его приложение в соответствие с правилами App Store, касающимися защиты детей.