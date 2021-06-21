Сегодня рано утром курс доллара на московской бирже превысил 73 рубля. Таких показателей не было с 8-го июня. Российский рынок акций снижается вслед за зарубежными площадками. При этом немного растут цены на нефть. Стоимость барреля марки Brent в Лондоне составляет более 73,5 долларов.
2021-06-21T10:33:29+03:00
2021-06-21T10:36:35+03:00
https://echo.msk.ru/news/2858340-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3477942.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:33, 21 июня 2021
Загрузка комментариев...