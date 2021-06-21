Сегодня рано утром курс доллара на московской бирже превысил 73 рубля. Таких показателей не было с 8-го июня. Российский рынок акций снижается вслед за зарубежными площадками. При этом немного растут цены на нефть. Стоимость барреля марки Brent в Лондоне составляет более 73,5 долларов.