Оранжевый уровень опасности в Москве из-за жары продлен пока до вечера вторника, — сообщает Гидрометцентр. Дневные показания термометров будут близки к абсолютным максимум за всю историю метеонаблюдений. Самым жарким днем обещает быть среда – до 36-ти градусов. Специалисты рекомендуют не находиться под прямыми солнечными лучами.