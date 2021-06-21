Оранжевый уровень опасности в Москве из-за жары продлен пока до вечера вторника, — сообщает Гидрометцентр. Дневные показания термометров будут близки к абсолютным максимум за всю историю метеонаблюдений. Самым жарким днем обещает быть среда – до 36-ти градусов. Специалисты рекомендуют не находиться под прямыми солнечными лучами.
2021-06-21T10:33:01+03:00
2021-06-21T10:47:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:33, 21 июня 2021
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