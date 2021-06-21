Авиакомпания American Airlines до середины июля отменит сотни своих рейсов в США, – сообщает газета «Хилл». Изменение графика воздушных перевозок затронет, в основном, крупные аэропорты. Авиакомпания не справляется с возросшим спросом на рейсы в США по мере снятия вызванных пандемией коронавируса ограничений. Помимо этого ситуацию осложнили погодные условия.