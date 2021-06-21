Все взрослое население Индии будет обеспечено бесплатными вакцинами от коронавируса, — сообщает местная пресса, ссылаясь на правительство. Власти будут закупать у изготовителя 75% препаратов от общего объема и передавать их в отдельные индийские штаты. Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди говорил, что поставлена цель вакцинировать более миллиарда человек к концу года. Прививочная кампания в Индии началась несколько месяцев назад и идет достаточно быстрыми темпами.