Все взрослое население Индии будет обеспечено бесплатными вакцинами от коронавируса, — сообщает местная пресса, ссылаясь на правительство. Власти будут закупать у изготовителя 75% препаратов от общего объема и передавать их в отдельные индийские штаты. Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди говорил, что поставлена цель вакцинировать более миллиарда человек к концу года. Прививочная кампания в Индии началась несколько месяцев назад и идет достаточно быстрыми темпами.
2021-06-21T10:31:32+03:00
2021-06-21T10:49:30+03:00
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10:31, 21 июня 2021
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