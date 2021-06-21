Совет ЕС на уровне министров иностранных дел сегодня утвердит четвертый пакет санкций в отношении Белоруссии

Совет ЕС на уровне министров иностранных дел сегодня утвердит четвертый пакет санкций в отношении 86-ти физических и юридических лиц в Белоруссии, — подтвердил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель. Брюссель вводит новые ограничительные меры за нарушение прав человека и оказание давления на оппозицию. Санкции также последуют за принуждение к посадке самолета ирландской авиакомпании Ryanair. Перед утверждением ограничительных мер главы внешнеполитических ведомств стран ЕС встретятся с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.