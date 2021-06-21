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10:04, 21 июня 2021

Партия исполняющего обязанности премьера Армении Никола Пашиняна победила на досрочных парламентских выборах

По данным Центризбиркома, она набрала почти 54% голосов. Оппозиция, впрочем, эти результаты не признает.
Партия Пашиняна «Гражданский договор» безоговорочно лидировала еще после поступления первых данных с участков. Правда, ее результаты ближе к концу подсчета снижались. По предварительным итогам после обработки 100% протоколов правящей политической силе не хватило всего лишь 0,08% до показателя, который, согласно Конституции Армении, позволяет единолично сформировать правительство. Правда, в Центризбиркоме утверждают, что такое право у Пашиняна все же будет.
Второе место на досрочных выборах занял блок экс-президента Роберта Кочаряна «Армения». У него, по данным ЦИКа, чуть более 21% голосов. Правда, Кочарян и его соратники уже выразили мнение, что эти итоги не внушают доверия и были сфальсифицированы. Они настаивают на наличии других общественных настроений, а также сообщают о давлении в день голосования и аресте ряда политиков.
Остальные партии и блоки не преодолели порог прохождения в парламент, однако согласно законодательству на депутатские мандаты может претендовать третья по количеству голосов политическая сила. Как сообщили в ЦИКе, это блок еще одного экс-президента Армении Сержа Саргсяна «Честь имею».

Досрочные парламентские выборы в Армении были объявлены на фоне многомесячных протестов оппозиции. Она требовала отставки Пашиняна с поста премьер-министра после поражения в вооруженном конфликте с Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха.


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