Водоснабжение Ялты восстановлено на 85%, — утверждают местные власти

Они отмечают, что питьевую воду привозят населению в достаточном объеме. Сильные ливни привели к тому, что в Ялте были затоплены многие дороги, повреждена инфраструктура пляжей. Мэр города Янина Павленко в эфире телеканала РБК призвала жителей Крыма подключиться к ликвидации последствий стихийного бедствия.

Напомню, из-за сильных ливней сложная ситуация сложилась во многих крымских городах.