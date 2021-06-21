В Министерстве здравоохранения, как пишет газета «Коммерсант», готовят программу ревакцинации

Она может понадобиться для борьбы с индийским штаммом коронавируса.

Минздрав готовит программу ревакцинации для людей, чей уровень антител опустился до недостаточного, — сообщает газета «Коммерсант». Рекомендации по срокам повторного прививания от коронавируса в ведомстве обещали опубликовать на этой неделе.

О необходимости ревакцинации до этого объявлял и мэр Москвы Сергей Собянин. Он писал в личном блоге, что индийский штамм COVID-19 быстрее заражает и быстрее проникает в организм. Исходя из этого, уровень иммунитета для защиты от новой версии болезни должен быть в два раза выше по сравнению с её первоначальными уханьскими штаммами. Глава столичной администрации добавил, что именно из-за этого сейчас есть случаи, когда заражаются ранее привитые люди.

Некоторое снижение эффективности вакцины «Спутник» против индийского штамма ранее отмечали и в центре имени Гамалеи. В то же время эксперты подчёркивали, что разница не критическая, и прививка всё равно снижает риск среднетяжелого течения заболевания в четырнадцать раз.

В минувшую пятницу заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что за день в столице на прививку записались почти 42 тысячи человек. Это в четыре раза больше, чем обычно.