В Нижнем Новгороде продолжится рассмотрение жалобы бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова

Он получил длительный срок по обвинению в коррупции.

На прошлом заседании Нижегородский областной суд отказал бывшему чиновнику во встречах с родными. Экс-глава Марий Эл суду сказал, что уже четыре года не видел жену и сына. Адвокаты Леонида Маркелова просят пересмотреть решение районного суда Нижнего Новгорода, в конце зимы он отправил его в колонию строгого режима на 13 лет. Маркелова признали виновным в получении взятки на сумму более 200 миллионов рублей за содействие в оказании господдержки при развитии сельскохозяйственного комплекса. Ему также вменили злоупотребление полномочиями и незаконную покупку и хранение патронов. Экс-чиновник вину не признал. Пока шло следствие у Маркелова нашли дорогостоящие квартиры и офисные помещения в Москве и республике Марий Эл, а также картины и предметы антиквариата почти на 3 миллиарда рублей. Всё имущество арестовали. Бывший чиновник недавно рассказал, что читает в СИЗО, где остается в ожидании решения по апелляции, Библию, Шекспира и русскую классику и даже сам пишет поэму.

Леонид Маркелов возглавлял Марий Эл с начала нулевых до своего задержания в апреле 2017-го года. Он оказался под стражей после того как ушел в отставку по собственному желанию. До вынесения ему приговора Маркелов пожаловался в ЕСПЧ на плохие условия в изоляторе.