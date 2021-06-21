«Коммерсантъ»: Для борьбы с индийским штаммом коронавируса власти России готовят программу ревакцинации населения

Для борьбы с индийским штаммом коронавируса власти России готовят программу ревакцинации населения, — пишет газета «Коммерсантъ». Речь идет о людях, чей уровень антител опустился до недостаточного. С сегодняшнего дня обещали начать прививать даже беременных.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что индийский штамм представляет большую опасность.



Гинцбург отметил, что вакцина «Спутник» защищает от всех известных на сегодняшний день штаммов коронавируса.