В Краснодаре суд сегодня рассмотрит жалобу защиты экс-директора «Открытой России»Пивоварова на объявление его в розыск

О планах обжаловать объявление в федеральный розыск рассказал адвокат Александр Валявский. По его словам, уголовное дело об участии в нежелательной организации на Пивоварова завели 29-го мая, а постановление о розыске выдали 31-го – в тот же день, когда Пивоварова и задержали в петербургском аэропорту «Пулково». Сам Пивоваров утверждает, что к тому моменту ничего не знал ни о деле, ни о том, что находится в розыске. Его защита уверена, что в розыск Пивоварова объявили на основании ложных сведений.

После задержания прямо на взлетной полосе Пивоварова этапировали в Краснодар, где местное управление СК завело на него дело из-за того, что Пивоваров опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» пост о проекте «Объединенные демократы» с агитацией по сбору средств. Ему грозит до 6 лет, он своей вины не признает.

15-го июня адвокаты Пивоварова уже пытались оспорить его заключение в СИЗО, но безуспешно.