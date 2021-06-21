Столичные власти, утверждают источники газеты «Коммерсантъ», готовятся ввести новые ограничения в Москве

Это связано с резким ростом заболеваемости коронавирусом за последние две недели.

На меры властей по борьбе с COVID-19, как рассказал источник издания, могут повлиять итоги выходных. Как утверждается, новые ограничения могут появиться уже в начале недели, после оценки эпидемиологической ситуации за последние дни. При этом, по словам собеседника газеты, власти Москвы по-прежнему надеются избежать жестких карантинных мер: он это объяснил тем, что эпидемия коронавируса может затянуться на несколько лет и закрывать те или иные объекты на долгое время невозможно.

В Москве, тем временем, с сегодняшнего дня отменяется режим нерабочих дней. Но введенные около недели назад ограничения сохраняются. В ночное время запрещена работа кафе и ресторанов, также нельзя будет проводить зрелищно-развлекательные мероприятия в ночных клубах и барах. Закрыты детские игровые комнаты и фуд-корты в торговых центрах, а также фан-зоны и зоопарки. Вместе с тем власти Москвы на прошлой неделе утверждали, что не намерены возвращаться к жестким санитарным мерам.

В минувшую пятницу и субботу суточных прирост заболевших коронавирусом в Москве превышал 9 тысяч человек – это максимум с начала эпидемии.