Посол России в США Анатолий Антонов вернулся в Вашингтон

Ранее он говорил, что рассчитывает на конструктивную работу с американскими коллегами. Впрочем, Антонов отметил, что санкции не способствуют укреплению двусторонних связей.

В воскресенье помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CNN заявил, что Вашингтон готовит новые ограничительные меры из-за ситуации с российским политиком Алексеем Навальным. Он также подчеркнул, что рассматриваются санкции против российских компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2».

