В Забайкалье затопило почти 300 жилых домов и 700 приусадебных участков

Разрушено несколько мостов. Частично под водой оказались участки автомобильных дорог общей протяжённостью более 6-ти тысяч метров. Наводнения в Забайкалье вызвали сильные дожди. С нескольких районах был введён режим чрезвычайной ситуации. Отрезанными от внешнего мира оказались около 30-ти населенных пунктов.