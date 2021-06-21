В Забайкалье затопило почти 300 жилых домов и 700 приусадебных участков

Разрушено несколько мостов. Частично под водой оказались участки автомобильных дорог общей протяжённостью более 6-ти тысяч метров. Наводнения в Забайкалье вызвали сильные дожди. С нескольких районах был введён режим чрезвычайной ситуации. Отрезанными от внешнего мира оказались около 30-ти населенных пунктов.
2021-06-21T08:36:07+03:00
2021-06-21T08:36:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:36, 21 июня 2021
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