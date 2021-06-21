В Белоруссии сегодня состоятся прения сторон по делу в отношении бывшего кандидата в президенты республики В.Бабарико

Экс-председателя правления Белгазпромбанка обвиняют в получение взятки в особо крупном размере организованной группой, а также легализации средств, полученных преступным путем.

Следствие считает, что на базе возглавляемого Виктором Бабарико Белгазпромбанка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Дело рассматривает Верховный суд, а это значит, что экс-кандидат в президенты будет лишен правила на обжалование решения. Политику грозит 15 лет заключения. Сегодня начнутся прения сторон, в ходе которых, как рассказал изданию DW адвокат Дмитрий Лаевский, защита детально объяснит, что выдвинутые обвинения не имеют под собой оснований. После этого суд вынесет приговор. Дело рассматривается уже несколько месяцев, заседания проходили в ежедневном режиме с утра до вечера, из-за этого у Бабарико не было возможности встретиться с защитниками. Адвокаты подчеркивают, что происходящее не похоже на законное разбирательство. Так, например, суд отказался приобщить материалоы, подтверждающие, что уголовное преследование не имело целью раскрыть реальное преступление, а лишь препятствовало избирательной кампании Бабарико.

Политика задержали год назад – до регистрации кандидатов. При этом Бабарико называли одним из основных соперников Александра Лукашенко.

За прошлый год все лидеры белорусской оппозиции либо оказались в заключении, либо вынуждены были уехать за границу