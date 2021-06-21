Столичное управление МЧС предупредило об аномальной жаре в Москве

По данным ведомства, она продлится как минимум почти всю неделю.

В среднем температура воздуха в Москве будет выше климатической нормы на 7-10 градусов, отметили в МЧС. По прогнозам синоптиков, почти всю неделю она будет превышать 30 градусов, а во вторник и пятницу показатели термометров могут и вовсе достичь +35 – это близко к абсолютным максимумам за всю историю метеонаблюдений. В МЧС на этом фоне рекомендовали не употреблять слишком холодные напитки, ежедневно проводить в доме влажную уборку и меньше курить.

В Москве, тем временем, сохраняется предпоследний «оранжевый» уровень погодной опасности. Он означает возможную опасность стихийных бедствий и нанесения ущерба. Накануне действие этого уровня было продлено еще на сутки – до вечера понедельника.

На этом фоне в Роспотребнадзоре рекомендовали сокращать продолжительность рабочего дня на 1 или 2 часа в случае, если температура в помещении достигает почти 30 градусов. А если этот показатель превышен, то смену и вовсе можно уменьшить на 4 часа, считают в ведомстве.

Резкое ослабление жары в столичном регионе синоптики ожидают не раньше субботы.