В столице с этого дня отменён режим нерабочих дней

При этом в городе продолжают действовать многочисленные ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Затяжные выходные — для некоторых москвичей они растянулись на всю прошлую неделю — завершены. Отмечу, это единственная мера, которую столичные чиновники отменили из-за резкого роста числа заражённых коронавирусом в Москве. Остальные ограничения продолжают действовать. В городских парках закрыты детские и спортивные площадки, зоопарки. С пятницы не работает фан-зона в Лужниках, где показывали матчи чемпионата Европы по футболу. В торговых центрах до конца месяца не откроют зоны питания и детские игровые комнаты. Кафе и рестораны обязали прекращать работу в 11 вечера. Несколько предприятий общепита уже пускают только привитых от ковида людей. На концертах, спортивных состязаниях, выставках и других массовых мероприятиях не должно быть больше тысячи человек. В пятницу и субботу суточная заболеваемость коронавирусом была более 9-ти тысяч — максимум за всё время пандемии. Вчера число заболевших несколько снизилось, но всё равно превышает 8 тысяч. Мэр столицы объяснил большой рост так называемым «индийским» штаммом, который в разы опаснее китайского.

На фоне ухудшения ситуации с коронавирусом столичные власти призывают пройти ревакцинацию ранее привитых людей.