Партия действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна лидирует на парламентских выборах

На досрочных выборах политическая сила «Гражданский договор» набирает, по предварительным данным, чуть более половины голосов. Сам Пашинян минувшей ночью уже выразил уверенность, что его соратники получат в парламенте большинство.

Пашинян также сказал, что собирается расширять сотрудничество со странами — участницами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Тем временем его ближайшие соперники на выборах, блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна, которые получают примерно пятую часть голосов, объявили, что не признают результаты выборов. Досрочное голосование проходило в республике в связи с политическим кризисом, который разразился еще минувшей осенью.