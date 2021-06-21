Минэкономразвития предлагает смягчить список неисправностей автомобиля, за которые предусмотрен штраф

Министерство экономического развития предлагает смягчить список неисправностей автомобиля, за которые предусмотрен штраф. Ведомство выступило против инициативы МВД по расширению такого перечня, пишет газета «Коммерсантъ». В минэкономики считают «необоснованным» наказание за неработающую антиблокировочную тормозную систему и систему очистки фар. Эти поломки, как говорят там, не угрожают безопасности дорожного движения напрямую, а положения документа «избыточны» и «приводят к необоснованным расходам». Теперь ведомствам предстоит согласовать свои позиции. По сведениям издания, ГИБДД изучает заключение, там готовы доработать свой перечень.