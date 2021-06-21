Новые коронавирусные ограничения начали действовать сегодня в Петербурге

Смольный закрыл аквапарки и сократил число гостей футбольной фан-зоны.

В фан-зону для болельщиков чемпионата Европы по футболу на Конюшенной площади теперь пустят не пять тысяч человек, как ранее, а всего три тысячи. Вместимость второй площадки около дворца спорта Юбилейный сократили до тысячи гостей. Конгрессы, выставки и торжества теперь можно проводить только после согласования с чиновниками. Организаторам нельзя собирать в помещении больше 75 гостей, причём у каждого должен быть отрицательный тест на коронавирус. Для мероприятий более чем на пятьсот участников нужно получить одобрение Роспотребнадзора. Под запрет попала работа аттракционов и аквапарков. Кроме того, на время вечера выпускников «Алые паруса» улицы в центре Петербурга закроют для торговли, транспорта и пешеходов. Однако сам праздник планируют провести в очном формате.

Также в Петербурге проходят матчи Чемпионата Европы по футболу. Сегодня на Газпром-арене встретятся сборные Финляндии и Бельгии.