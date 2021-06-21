В Вашингтоне сегодня должен вернуться к работе посол России в США Анатолий Антонов

Накануне он вернулся в Соединенные штаты из Москвы. После прилета дипломат рассказал, что сегодня посольство направит приглашение американским коллегам обсудить двусторонние отношения, встреча ожидается в ближайшие дни. Он также отметил, что вероятность новых санкций Вашингтона против Москвы не способствуют укреплению российско-американских связей.

О подготовке новых санкций сказал телеканалу CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

О решении вернуть послов президент Владимир Путин объявил на прошлой неделе после встречи в Женеве с американским коллегой Джо Байденом. До этого Москва в марте отозвала Антонова для консультаций.

