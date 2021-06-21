Лидерство на досрочных парламентских выборах в Армении удерживает партия действующего премьера

«Гражданский договор» Никола Пашиняна после подсчета 90% бюллетеней набирает чуть более половины голосов. Ближайший соперник этой политической силы, блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна только пятую часть поданных голосов. В то же время представители этой структуры уже объявили, что не признают итогов голосования.

Внеочередные выборы проходили в условиях затянувшегося политического кризиса.