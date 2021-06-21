Более чем на 3% упал этим утром основной биржевой индекс Японии

Эксперты считают причиной этого опасения инвесторов относительно повышения ключевой ставки в США. Это второе по величине падение индекса Nikkei с начала года. В предыдущий раз он опустился на 4% в феврале. Ранее представители ФРС США объявили о сохранении базовой ставки в диапазоне 0-0,25%. Тем не менее, как пишет японская газета «Никкэй», некоторые прогнозы говорят об увеличении ставки в следующем году. Это может привести к снижению темпов восстановления экономики.