Еще одну версию коронавируса обнаружили в Индии

Власти и специалисты, как передает местный телеканал NDTV, спорят, можно ли отнести ее к новой мутации, или это разновидность уже известного варианта. Именно «индийская» мутация, по словам представителей российских властей, стало причиной нового всплеска заболеваемости в стране. При этом, по данным мэрии, в столице зафиксировали повторные случаи заражения среди тех, кто переболел или прошел вакцинацию от коронавируса.
2021-06-21T06:17:24+03:00
2021-06-21T06:17:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:17, 21 июня 2021
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