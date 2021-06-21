Российский флот впервые в новейшей истории проводит учения в центральной части Тихого океана, говорят в министерстве обороны. В маневрах участвуют корабли, подводные лодки, морская авиация. Они уже отработали уничтожение авианосцев условного противника, рассказали в военном ведомстве. Зона учений располагается между Курильскими островами и Гавайями.
2021-06-21T06:08:03+03:00
2021-06-21T06:08:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:08, 21 июня 2021
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