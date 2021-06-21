Российский флот впервые в новейшей истории проводит учения в центральной части Тихого океана, говорят в министерстве обороны. В маневрах участвуют корабли, подводные лодки, морская авиация. Они уже отработали уничтожение авианосцев условного противника, рассказали в военном ведомстве. Зона учений располагается между Курильскими островами и Гавайями.