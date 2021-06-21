Минэкономразвития предлагает смягчить список неисправностей автомобиля, за которые предусмотрен штраф

Ведомство выступило против инициативы МВД по расширению такого перечня, пишет газета «КоммерсантЪ».
В минэкономики считают «необоснованным» наказание за неработающую антиблокировочную тормозную систему и систему очистки фар. Эти поломки, как говорят там, не угрожают безопасности дорожного движения напрямую, а положения документа «избыточны» и «приводят к необоснованным расходам».
Теперь ведомствам предстоит согласовать свои позиции.
По сведениям издания, ГИБДД изучает заключение, там готовы доработать свой перечень.