Минэкономразвития предлагает смягчить список неисправностей автомобиля, за которые предусмотрен штраф

Ведомство выступило против инициативы МВД по расширению такого перечня, пишет газета «КоммерсантЪ».

В минэкономики считают «необоснованным» наказание за неработающую антиблокировочную тормозную систему и систему очистки фар. Эти поломки, как говорят там, не угрожают безопасности дорожного движения напрямую, а положения документа «избыточны» и «приводят к необоснованным расходам».

Теперь ведомствам предстоит согласовать свои позиции.

По сведениям издания, ГИБДД изучает заключение, там готовы доработать свой перечень.