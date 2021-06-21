Улицы Красноярска накануне вечером затопило после сильного ливня

Кроме того, сообщалось о протечках в домах. Так, очевидцы рассказали, что вода хлынула на сцену местного Театра оперы, также затопило Дом кино. В городе возникли трудности с электроснабжением, передает местный портал «Красноярск-онлайн». На дорогах было затруднено движение транспорта. В одном из районов города на проезжую часть сошел оползень.
2021-06-21T05:03:00+03:00
2021-06-21T04:38:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:03, 21 июня 2021
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