Улицы Красноярска накануне вечером затопило после сильного ливня

Кроме того, сообщалось о протечках в домах. Так, очевидцы рассказали, что вода хлынула на сцену местного Театра оперы, также затопило Дом кино. В городе возникли трудности с электроснабжением, передает местный портал «Красноярск-онлайн». На дорогах было затруднено движение транспорта. В одном из районов города на проезжую часть сошел оползень.