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05:03, 21 июня 2021

Роспотребнадзор рекомендует из-за жары сокращать продолжительность рабочего дня

Если температура в офисе превысила 28 градусов, то сотрудников можно отпустить домой на час раньше, говорится на сайте ведомства. При повышении температуры до 29 градусов смену можно сокращать на два, а если выше 30 градусов, то и на четыре часа. При необходимости работать на открытом воздухе не рекомендуется делать это при температуре свыше 32,5 градусов. Для того, чтобы предотвратить обезвоживание организма, следует регулярно пить воду. По предварительным прогнозам, жаркая погода продержится в столичном регионе до четверга.


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