Власти Судана предоставили права автономии двум мятежным провинциям на юге страны

Такой статус получили Южный Кордофан и Голубой Нил, передает телеканал Sky News – Arabia. Решение было принято после того, как правительство подписало мирное соглашение с действующими в этих регионах повстанцами. В то же время в Хартуме настаивают, что автономный статус провинций не навредит единству Судана. Власти этих регионов получат часть доходов от природных ресурсов, а также ряд полномочий.
2021-06-21T05:03:00+03:00
2021-06-21T04:37:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:03, 21 июня 2021
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