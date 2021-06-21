На космодроме Байконур, по некоторым данным, отложен один из запусков британских спутников связи OneWeb

Старт должен был состояться в конце августа. Его перенесли на следующий год для экономии финансовых средств, рассказал агентству РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. Ранее сообщалось, что в этом году должны состояться 4 пуска. Источник агентства уточнил, что развертывание группировки OneWeb от этого не пострадает, так как недостающий пуск планируется осуществить с космодрома Восточный. Британская компания связи планирует предоставлять услуги широкополосного доступа в интернет. Ранее против услуг оператора в России выступила ФСБ.
2021-06-21T05:03:00+03:00
2021-06-21T04:37:02+03:00
https://echo.msk.ru/news/2858214-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:03, 21 июня 2021
Загрузка комментариев...