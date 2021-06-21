На космодроме Байконур, по некоторым данным, отложен один из запусков британских спутников связи OneWeb

Старт должен был состояться в конце августа. Его перенесли на следующий год для экономии финансовых средств, рассказал агентству РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. Ранее сообщалось, что в этом году должны состояться 4 пуска. Источник агентства уточнил, что развертывание группировки OneWeb от этого не пострадает, так как недостающий пуск планируется осуществить с космодрома Восточный. Британская компания связи планирует предоставлять услуги широкополосного доступа в интернет. Ранее против услуг оператора в России выступила ФСБ.