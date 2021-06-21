Соратники действующего премьера Армении лидируют на досрочных парламентских выборах в республике

Сам Никол Пашинян уже выразил уверенность, что его политическая сила под названием «Гражданский договор» возьмет большинство в законодательном органе. Сейчас, после обработки 75% протоколов, она набирает чуть более половины голосов. Пятая часть у ближайшего соперника – блока «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна. Однако там говорят, что не признают итогов выборов.