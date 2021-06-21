Самолет бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи возвращен в страну спустя 10 лет

Как передает арабский телеканал «Аль-Хадас», Airbus A340 перед посадкой в аэропорту Триполи пролетел на небольшой высоте над ливийской столицей. До этого бывший борт номер один находился во Франции. В правительстве Ливии объявили, что самолет вернулся после завершения техобслуживания и выплаты всех необходимых сумм. Теперь гражданам страны предстоит решить дальнейшую судьбу лайнера, который еще называли летающим дворцом. Либо он останется в ведении правительства, либо его переоборудуют под гражданские нужды.
2021-06-21T04:07:25+03:00
2021-06-21T04:07:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:07, 21 июня 2021
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