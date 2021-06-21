«КоммерсантЪ»: Участники потребительского рынка просят московскую мэрию разъяснить требования о вакцинации сотрудников

У них нет информации, входят ли в перечень оптовые продавцы и как учитывать долю работников, которые уже получили прививку. В то же время опрошенные изданием юристы не сомневаются, что производство и оптовая продажа продуктов питания в итоге окажутся в зоне обязательной вакцинации. На прошлой неделе Москва и Подмосковье стали первыми регионами, где ввели обязательную вакцинацию не менее 60% работников в тех сферах, где высокий риск заразиться коронавирусом. Это в том числе торговля, общественный транспорт, ЖКХ и образование.