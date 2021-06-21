Московские следователи вызвали на допрос еще одного журналиста интернет-издания Doxa

Повестку вручили Татьяне Колобакиной, рассказали в редакции. Она стала восьмым журналистом, кого вызвали на допрос по делу Doxa, и седьмым, кому как свидетелю вручили повестку. Четырех редакторов интернет-издания обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия. Поводом стал видеоролик, в котором они выступили в поддержку студентов и школьников, на которых оказывалось давление из-за из участия в протестных акциях. С середины апреля по решению суда им запрещено пользоваться интернетом и выходить на улицу большую часть дня.